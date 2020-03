Kaio Jorge revela dificuldade com esquema tático de Jesualdo Ferreira no Santos

Após sofrer muita pressão e correr risco de demissão, o técnico português Jesualdo Ferreira conseguiu um pouco de paz para poder trabalhar no Santos depois de bons resultados nos dois últimos jogos - empate sem gols no clássico contra o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, e vitória de virada por 2 a 1 sobre o Defensa y Justicia, na Argentina, pela estreia na Copa Libertadores.

Para essa melhora de rendimento, o atacante Kaio Jorge revelou nesta quinta-feira que, apesar das dificuldades por conta do pouco tempo de trabalho - pouco mais de dois meses -, o elenco do Santos está assimilando melhor a proposta de jogo do treinador.

"A gente vem fazendo uma campanha razoável. A torcida está querendo muito mais da gente, mas a gente está começando a entender o trabalho dele agora, é recente. Acho que estão todos começando a pegar o que ele está passando para a gente, tenho certeza que as vitórias irão aparecer", disse o jogador, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé.

Kaio Jorge comentou que ele mesmo está tendo dificuldades com o novo modelo de jogo implementado por Jesualdo Ferreira, no qual um dos centroavantes cai pelas beiradas. "Na verdade, quem joga de centroavante e vai para a ponta de uma hora para a outra acaba sentindo uma diferença, mas só estamos pensando em ajudar. Vínhamos de uma fase turbulenta e só queríamos ajudar para as vitórias aparecerem", afirmou.

Contra o Defensa y Justicia, Kaio Jorge foi um dos destaques ao entrar no segundo tempo e marcar o gol que garantiu a vitória do Santos. Isso, segundo ele, tirou um peso de suas costas. "Eu estava ficando ansioso porque todo atacante quer fazer gol. Claro que teve um pouco de nervosismo com a demora. Já começa a chutar a bola de qualquer lugar, mas graças a Deus o gol saiu", completou.

Nesta quinta-feira, os jogadores se reapresentaram no CT Rei Pelé e começaram a preparação para a partida contra o Mirassol, neste sábado, na Vila Belmiro, pela nona rodada do Paulistão. No momento, o Santos é o líder do Grupo A, com 12 pontos.