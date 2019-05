Kaio Jorge sonha com 1º gol no Santos e se anima com possível chegada de Uribe

O Santos já demonstrou interesse no atacante colombiano Fernando Uribe, que está no Flamengo. A contratação, pedida pelo técnico argentino Jorge Sampaoli, pode acontecer nos próximos dias e um jogador que pode ser um de seus concorrentes revelou nesta quarta-feira que torce bastante para que a negociação seja concretizada. Destaque das categorias de base santista, Kaio Jorge se diz animado com a notícia.

"Já vi ele jogando. Tem muita qualidade e finaliza muito bem. Se vier, vai ajudar muito o grupo", afirmou o atacante de 17 anos, mostrando certa timidez na entrevista coletiva concedida no CT Rei Pelé, em Santos. "(Caso a contratação se confirme) Vai acrescentar ao grupo. E tê-lo aqui só me motiva a trabalhar mais forte ainda", acrescentou.

Kaio Jorge subiu ao elenco profissional no ano passado. A sua estreia ocorreu contra o Athletico-PR, no Campeonato Brasileiro. Desde então, já disputou partidas pelo Campeonato Paulista e entrou em campo no último confronto, pela primeira vez neste Brasileirão, contra o Internacional, no domingo, que terminou no empate por 0 a 0.

O atacante não esconde a ansiedade para fazer o seu primeiro gol com a camisa do Santos no time profissional. "Todo jogador quer fazer o seu primeiro gol como profissional. Na hora certa, vou conseguir fazer meu gol", revelou Kaio Jorge, que se mostra tranquilo com a concorrência no ataque. "Não incomoda. Venho trabalhando. O professor (Sampaoli) busca o melhor para o grupo e sempre diz que quem estiver melhor vai jogar. Estou tranquilo e venho trabalhando", completou.

Nesta quarta-feira, o treinador argentino manteve o mistério de sempre e os jornalistas só puderam acompanhar sete dos 15 minutos habituais do aquecimento dos jogadores. Para o jogo de domingo contra o Ceará, em Fortaleza, o Santos poderá ter a estreia do atacante Marinho, recém-contratado junto ao Grêmio, mas não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique e os meias Diego Pituca e Soteldo - todos suspensos.