Kaiserslautern contrata zagueiro da seleção argelina O Kaiserslautern anunciou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro Anthar Yahia, que estava no Al-Nassr, da Arábia Saudita. O novo reforço do clube alemão nasceu na França, mas defende a seleção da Argélia, tendo, inclusive, sido convocado para a Copa do Mundo de 2010, quando foi expulso durante partida contra os Estados Unidos.