Kaká adia decisão sobre retorno ao Morumbi contra o Criciúma

Muricy Ramalho sofre para escalar o São Paulo. Desde a volta das atividades após a parada da Copa do Mundo, foram quatro jogos, todos com formações diferentes. Diante do Criciúma, neste sábado, no Morumbi, ele deve ter mais um "pacote" de desfalques, encabeçada por Kaká - a lista ainda tem Luis Fabiano, Osvaldo e Antônio Carlos, todos em fase de recuperação de lesões. E ainda pode perder o reforço do volante Souza, que deixou o treino desta quinta com uma enorme bolsa de gelo no joelho.

Kaká terá uma reunião com o médico do clube e Muricy para confirmar o que o treinador já sabe: não tem condições de jogo. Até uma campanha da Adidas, patrocinadora do jogador, que prometia premiar dois torcedores são-paulinos com as chuteiras utilizadas pelo craque nesta partida, foi tirada da ar no site da empresa. O São Paulo também tirou do ar a promoção que fazia para a venda de ingresso visando a estreia do ídolo. Cerca de 30 mil ingressos já foram vendidos. A renda da estreia do jogador, de acordo com o contrato de empréstimo, vai tudo para o Orlando City.

O reforço tricolor vem reclamando muito de dor na panturrilha. E agora viu Souza sair com o joelho inchado após um "tostão" diante do Bragantino. Caso ele não atue, a defesa seria mantida com Douglas, Paulo Miranda, Rafael Toloi e Álvaro Pereira. Assim Rodrigo Caio permaneceria como volante, ao lado de Maicon.

Nesta quinta, num treino no campo de grama sintética entre reservas e que contou com Alan Kardec e Rogério Ceni na linha, o goleiro ainda deu susto ao prender o pé na grama e levar a mão à virilha. Mas não foi nada de grave e ele continuou na brincadeira.

A lista de desfalques do São Paulo é grande, mas o técnico terá a volta do atacante Alan Kardec, que não jogou diante do Bragantino por já ter defendido o Palmeiras na Copa do Brasil. Vindo de duas derrotas seguidas no Brasileirão, o São Paulo não admite tropeço nos dois próximos jogos, ambos no Morumbi, diante de Criciúma e Vitória.

Kaká, na expectativa de fazer sua estreia em casa, deve confirmar somente sexta sua participação na partida. Tudo indica, no entanto, que ele não jogará. O meia faz tratamento intensivo no Reffis (centro de recuperação da Barra Funda) para tentar jogar. Ocorre que o edema na panturrilha direita ainda leva muito incômodo ao jogador. "Ele será avaliado na sexta", diz o médico José Sanches.