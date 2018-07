Kaká agradece Rogério Ceni por ter sido capitão e festeja 3 a 1

Kaká deixou o campo ovacionado após o triunfo por 3 a 1 sobre o Vitória, conquistado neste domingo, no Morumbi. O reconhecimento da torcida foi recompensado com um aplauso aos são-paulinos. "Foi muito boa a reestreia e o futebol apresentado nessa vitória. Fizemos um grande jogo, definindo todo o resultado no primeiro tempo, depois soubemos administrar no segundo", afirmou o meia.

O camisa 8 aproveitou para agradecer ao goleiro Rogério Ceni por ter lhe cedido a tarja de capitão. "Tenho de agradecer ao Rogério, que no começo da preleção perguntou se eu gostaria de usar a tarja. Era um jogo especial para mim e aceitei."

Destaque da vitória com dois gols, Alexandre Pato era outro feliz da vida. "Estou muito contente, sempre é bom ganhar", afirmou. "Vinha criando e a bola não entrava. A comemoração foi um desabafo. Mas mais importante de quem vem anotando os gols é a vitória e o bom futebol."

Os são-paulinos foram unânimes em comemorar a boa apresentação. E rasgaram elogios para o atacante que desencantou. "Fico muito feliz pelo Pato, ele já vinha merecendo pelo trabalho apresentado. Agora é não deixar cair", observou Kaká. Ganso endossou. "O Pato está se movimentando bem e vinha merecendo os gols."