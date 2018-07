Kaká ainda sonha com Copa do Mundo: 'Farei de tudo para jogá-la'

MILÃO - Depois de ficar fora da lista de jogadores que atuam no exterior e foram convocados pelo técnico Luiz Felipe Scolari para o amistoso que a seleção brasileira fará contra a África do Sul, no próximo dia 5 de março, em Johannesburgo, Kaká não perdeu a esperança de que poderá fazer parte do grupo nacional que jogará a Copa de 2014. O brasileiro falou sobre o assunto nesta segunda-feira, ao participar de um chat com seguidores do Milan no Twitter.

"Estou fazendo de tudo para não faltar a este evento. Veremos se farei parte da lista dos convocados em maio", ressaltou Kaká, ao falar sobre a sua perspectiva de ir ao Mundial que seria o quarto de sua carreira, depois de disputar as Copas de 2002, 2006 e 2010, sendo as duas últimas como titular do time nacional.

Em 7 de maio, Felipão irá anunciar a lista de convocados para a Copa, e o amistoso contra a África do Sul será o último do Brasil antes desta convocação. Na semana passada, o novo técnico do Milan, Clarence Seedorf, disse acreditar que Kaká irá ao Mundial, destacando que para isso basta que o brasileiro siga jogando o futebol que vem apresentando pelo time italiano.

Ao ser questionado sobre Seedorf nesta segunda-feira, Kaká lembrou que pela primeira vez está sendo treinado por um ex-companheiro de time, com o qual se sagrou campeão da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes da Fifa em sua primeira passagem pelo Milan. "Estou muito feliz por tudo isso e acredito que Seedorf fará um grande trabalho conosco", ressaltou.

Esperançoso de que poderá integrar o grupo de Felipão no Mundial, o craque ainda lembrou Messi ao dizer que o argentino e Zidane foram os maiores rivais que já enfrentou no futebol. Já Cristiano Ronaldo foi destacado como "um dos maiores com os quais joguei" pelo brasileiro.