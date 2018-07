Kaká,  Antonio Carlos e Osvaldo desfalcam o São Paulo em Ribeirão

O técnico Muricy Ramalho terá uma série de problemas para escalar o São Paulo contra o Bragantino nesta quarta-feira, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O meia Kaká, o zagueiro Antonio Carlos e o atacante Osvaldo se juntam aos também atacantes Luis Fabiano e Alan Kardec na lista de desfalques e não encaram a equipe do interior em Ribeirão Preto.

Kaká será preservado para evitar uma lesão muscular após ter ficado em campo nos 90 minutos da partida de domingo contra o Goiás. Ele também levou uma pancada na panturrilha direita e sentiu dores no local, por isso será preparado para o jogo contra o Criciúma, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Antonio Carlos virou baixa na sexta-feira após sentir a panturrilha esquerda enquanto Osvaldo levou uma pancada no quadril no fim de semana.

O trio engrossa a lista de problemas de Muricy. Luis Fabiano se recupera de um estiramento na coxa direita e Alan Kardec está fora por já ter defendido o Palmeiras na Copa do Brasil.

Dessa forma, o time terá uma formação bastante diferente para o jogo contra o Bragantino. O possível São Paulo deve ter Rogério Ceni; Douglas, Rodrigo Caio, Rafael Toloi e Alvaro Pereira; Souza, Maicon, Paulo Henrique Ganso e Boschilia; Ademilson e Alexandre Pato. O time faz nesta terça-feira seu último treino antes da partida em Ribeirão Preto.