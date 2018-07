Kaká brilha em vitória do time das estrelas da MLS sobre o Tottenham

Em seu primeiro ano atuando no futebol dos Estados Unidos, Kaká brilhou em amistoso do time das estrelas da MLS. Na noite de quarta-feira, o meia brasileiro anotou um gol e participou da jogada do outro da vitória do MLS All-Stars por 2 a 1 sobre o inglês Tottenham, em duelo disputado no Dick''s Sporting Goods Park, em Commerce City, no Colorado.

Os três gols do amistoso saíram no primeiro tempo. Kaká abriu o placar do duelo aos 20 minutos, convertendo cobrança de pênalti, e depois deu o passe para David Villa ampliar, aos 23. Harry Kane diminuiu para o Tottenham aos 37 minutos. Após o duelo, Kaká foi eleito o MVP (jogador mais valioso) do amistoso.

A vitória de quarta-feira foi a segunda consecutiva do MLS All-Stars sobre um clube europeu no MLS All-Star Game, tradicionalmente disputado contra um time europeu. No ano passado, a equipe das estrelas da MLS superou o Bayern de Munique por 3 a 1.

PSG X MANCHESTER UNITED

Também na noite de quarta-feira, em Chicago, nos Estados Unidos, o Paris Saint-Germain derrotou o Manchester United por 2 a 0, em amistoso disputado no Soldier Field, em Chicago, e preparatório para a temporada 2015/2016 do futebol europeu.

Os gols do amistoso saíram na etapa inicial. Matuidi abriu o placar aos 24 minutos e Ibrahimovic ampliou aos 34.

O amistoso não contou com a participação do argentino Di María, que pode trocar o Manchester United exatamente pelo PSG. O time francês encerrou a sua excursão pela América do Norte com três vitórias (também aplicou 3 a 2 no Benfica e 4 a 2 na Fiorentina) e um empate (1 a 1 com o Chelsea - foi batido nos pênaltis por 6 a 5). Já o Manchester United venceu os outros três jogos que disputou (1 a 0 no América, e 3 a 1 no San Jose Earthquakes e no Barcelona).