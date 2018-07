Kaká brilha, faz gol, e Real Madrid vence lanterna

LA CORUÑA - Kaká parece mesmo estar reencontrando o seu bom futebol no Real Madrid. Neste sábado, ele encerrou um jejum de quase um ano inteiro sem anotar gols no Campeonato Espanhol ao marcar na vitória por 2 a 1 sobre o lanterna Deportivo La Coruña, fora de casa, em jogo válido pela 25.ª rodada. E o craque ainda iniciou a jogada do gol da virada, marcado por Higuaín.

A última vez que Kaká havia marcado um gol pelo Espanhol fora em 4 de março do ano passado, quando balançou as redes diante do Espanyol. Depois disso, só anotou gols em jogos da Liga dos Campeões, da Copa do Rei, e pela seleção brasileira.

O gol vem exatamente no momento em que José Mourinho parece voltar a confiar na brasileiro, que foi titular nos três últimos jogos do Real no Espanhol. Em todos aproveitou uma rotação que o treinador tem implantado. Neste sábado, o time foi quase todo reserva e até Cristiano Ronaldo começou no banco.

O jogo teve dois Kakás em campo. No Deportivo, o zagueiro homônimo ao craque do Real acabou saindo machucado, aos 13 minutos do segundo tempo. Não viu seu xará fazer o gol de empate, aos 28. No lance, Kaká recebeu de Di Maria fora da área, jogou para o pé direito e bateu bonito, sem chances para Aranzubia.

Naquele momento, o Real Madrid, que começou o jogo mal, ficando atrás no placar depois do gol de Riki, já mandava na partida. Foi determinante para isso a entrada de Khedira, Özil e Cristiano Ronaldo, para as saídas de Marcelo, Módric e Essien. Com o time no ataque, o segundo gol, da virada, veio aos 43 numa linda troca de passes.

Cristiano Ronaldo recebeu pela esquerda, tocou para Kaká, mais centralizado, e correu em meio aos zagueiros. O brasileiro dominou, esperou um pouco, e enfiou para o português, que saiu na cara do goleiro. O craque não foi fominha e rolou para o lado, deixando Higuaín com o gol vazio para marcar.

Ainda deu tempo de Di Maria aprontar. Aos 44, ele fez falta e recebeu o amarelo. Não deixou o rival cobrar e foi expulso. Mas nada que impedisse a vitória do Real Madrid, que foi a 49 pontos, ainda no terceiro lugar, encostando a quatro do Atlético de Madrid. O La Coruña segue na lanterna, com 19 pontos.