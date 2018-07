Kaká celebra evolução no Real Madrid: 'Estou muito melhor'

LA CORUÑA - Kaká está recuperando a motivação de jogar no Real Madrid. Com uma boa sequência de jogos e uma grande atuação no sábado, na vitória de virada sobre o La Coruña, o meia diz estar evoluindo a cada jogo no time espanhol.

"No futebol, tudo muda muito rápido e eu me sinto feliz por ajudar o time e dar minha contribuição para a vitória", declarou o brasileiro, autor de um dos gols do time e responsável pela jogada que culminou no gol da vitória, anotada=o por Higuaín. "O time está bem e as coisas estão melhorando para mim também. Estou muito melhor".

Titular nos últimos três jogos do Campeonato Espanhol, Kaká também encerrou jejum de gols na competição. A última vez que havia marcado um gol no campeonato fora em 4 de março do ano passado, quando balançou as redes diante do Espanyol. Depois disso, só anotou gols em jogos da Liga dos Campeões, da Copa do Rei e pela seleção brasileira.

O bom momento faz o brasileiro projetar maior espaço no time também na Liga dos Campeões, que é o maior foco do time na temporada - está 16 pontos atrás do líder Barcelona, no Espanhol. "O que vem agora é parte boa e decisiva da temporada. E, se o treinador quiser, estarei pronto para ajudar", disse Kaká.

O próximo objetivo do brasileiro é ganhar chance na equipe no jogo contra o Manchester United, no dia 5 de março, na volta das oitavas de final. O confronto mais aguardado desta edição da Liga dos Campeões ficou empatado por 1 a 1 na partida de ida.