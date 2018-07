Kaká comemora aniversário treinando normalmente na Espanha

O meia brasileiro Kaká, do Real Madrid, comemorou nesta quinta-feira seu 28.º aniversário treinando normalmente com seus companheiros de clube, o que pode indicar que superou o problema de pubalgia e poderia entrar em campo contra o Zaragoza, pelo Campeonato Espanhol.

Kaká não é o único no Real que parece ter melhorado muito de sua lesão. O atacante Raúl González, que machucou o menisco do joelho direito no dia 12 de abril, apareceu hoje no gramado do centro de treinamentos do clube.

Tanto Kaká como Raúl correram junto com seus companheiros e treinaram normalmente com bola. Além disso, o brasileiro recebeu o carinho dos colegas de clube, que o aplaudiram por ocasião de seu aniversário.

Raúl Albiol e o alemão Christoph Metzelder também trabalharam junto com seus companheiros e abandonaram o ginásio. O único jogador do Real que treinou em separado foi o holandês Drenthe, que segue se recuperando de uma lesão.