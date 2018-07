Kaká comemora volta com gol e recebe elogios de jovens

Ao fim da partida, o jogador mostrou toda sua felicidade por vestir o uniforme da seleção pela primeira vez depois do fracasso brasileiro na Copa do Mundo de 2010. "É um sentimento muito bom de voltar, de conviver com jogadores novos, que eu não conhecia, de uma nova geração do futebol brasileiro", disse Kaká, que sequer conhecia pessoalmente Neymar, por exemplo.

"Estou feliz, acho que o jogo celebra um pouco dessa alegria (de voltar à seleção). Fiz um gol e participei bem do jogo. Saio feliz", destacou Kaká, que chegou a ser colocado na lista de transferência do Real Madrid na pré-temporada, acabou permanecendo no Santiago Bernabéu e agora vem em visível crescimento.

Os líderes da nova geração da seleção brasileira, como Oscar e Neymar, jogaram com Kaká pela primeira vez e comemoraram o retorno do meia ao grupo do Brasil. "Foi maravilhoso tê-lo de volta, é um craque. A gente se deu muito bem", comentou o santista.

Já Oscar, que por muito tempo foi chamado de "o novo Kaká" enquanto ainda esperava uma chance no São Paulo, aprovou a dupla de meio-campo com o antigo espelho. "Caiu bem. Ele deu o passe para o gol e está ajudando bastante a equipe", comentou o jogador do Chelsea, na saída para o intervalo.