Kaká confere dois pênaltis em vitória do Real sobre o Bilbao

O meio-campo brasileiro marcou no início de cada etapa, nas duas ocasiões em que Angel Di Maria foi derrubado na área, e Cristiano Ronaldo saiu do banco para selar a vitória com seu 28 gol no campeonato espanhol aos 25 minutos do segundo tempo.

A vitória foi conquistada na ausência de vários titulares, já que o técnico José Mourinho preferiu descansar os jogadores para a partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira, contra o inglês Tottenham Hotspur, e o embate de semana que vem com o Barcelona na liga espanhola.

Segundo colocado no campeonato, o Real tem 76 pontos faltando sete partidas, cinco pontos atrás do líder Barcelona, que neste sábado enfrenta o Almeria ameaçado de rebaixamento.