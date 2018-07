Kaká confirma acerto com o Orlando City e retorna ao São Paulo

O meia Kaká confirmou nesta segunda-feira a concretização do negócio para que ele deixe o Milan e se torne jogador do Orlando City a partir do ano que vem. Antes de atuar nos Estados Unidos, ele será emprestado para defender o São Paulo até dezembro porque o seu contrato será assinado com a Major League Soccer (MLS), liga em que o clube norte-americano só vai estrear em 2015.

"Eu sempre disse que gostaria de atuar nos Estados Unidos e agora eu cheguei a um acordo para jogar lá. Eu primeiro vou para o São Paulo por empréstimo e depois a minha aventura no Orlando começará", disse Kaká à Milan TV. O Twitter oficial do Orlando City se manifestou publicando imagem com o corpo do jogador sombreado, na pose que ele costuma fazer para comemorar gols - braços levantados com os dedos apontando para o céu.

Na legenda está escrito "Koming Soon" (em breve), com a inicial de Kaká na palavra inglesa "coming". Depois de passagem apagada pelo Real Madrid entre 2009 e 2013, o meia de 32 anos retornou ao Milan no meio do ano passado, mas tinha no contrato cláusula que o liberava para mudar de time se o clube italiano não conseguisse vaga na próxima Liga dos Campeões, o que se confirmou.

Revelado pelo São Paulo, Kaká está voltando para o clube paulistano depois de 11 anos. Ele foi vendido no meio de 2003 para iniciar trajetória vitoriosa no Milan, onde ficou até sua transferência para o Real Madrid em 2009.