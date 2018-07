Kaká deve voltar ao São Paulo contra o Emelec na quinta

Suspenso do jogo desta segunda-feira contra o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro, Kaká vai reforçar o time do São Paulo na quinta, no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Emelec, do Equador. Ambos os duelos serão no estádio do Morumbi. O meia está recuperado das dores na panturrilha esquerda, que o fizeram deixar o campo no segundo tempo diante da Chapecoense.

Se o São Paulo passar pelo Emelec terá como adversário na semifinal o vencedor do duelo entre Universidad César Vallejo, do Peru, e Atlético Nacional, da Colômbia.

Do outro lado da chave da Copa Sul-Americana, o equilíbrio é bem maior. O argentino Boca Juniors, que garantiu a sua vaga nas quartas ao bater o paraguaio Deportivo Capiatá nos pênaltis, vai enfrentar o Cerro Porteño, do Paraguai, em um duelo tradicional. No outro jogo, um encontro de argentinos. O River Plate vai se confrontar com o Estudiantes.