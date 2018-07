Kaká diz que seleção 'sente falta' das Eliminatórias

NEW JERSEY - A seleção brasileira volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrenta a Colômbia em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Sem participar das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2014, já que sediará o torneio, a equipe de Mano Menezes vai fazendo testes em partidas amistosas. De acordo com Kaká, esta ausência em competições pode fazer falta no futuro.

"Acho que o jogador sente falta dessa competitividade. Querendo ou não, nas Eliminatórias tem aquele receio de ficar fora da Copa. Mas também acho que não é isso que faz uma seleção ganhar ou não a Copa, a França é um exemplo disso", declarou, em entrevista ao SporTV, citando o título da seleção francesa em 1998.

A partida desta quarta-feira será especial para a seleção, já que será a milésima de sua história. "É um jogo histórico e fico feliz de poder participar. Pessoalmente, estarei no milésimo jogo da seleção, como estava presente na conquista do pentacampeonato, então são coisas que fazem minha história na seleção ficar cada vez mais legal", disse Kaká.

Outro que admitiu a satisfação por participar de um momento histórico pela seleção foi o goleiro Diego Alves. "É um orgulho para todo jogador poder participar desse jogo, contra uma seleção forte, e vamos fazer de tudo para que seja um dia importante para nossa seleção", comentou.