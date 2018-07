Kaká é convocado por Dunga para o lugar de Philippe Coutinho

O meia Kaká foi convocado na noite deste domingo para os jogos da seleção brasileira contra Chile e Venezuela, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. Ele vai substituir Philippe Coutinho, que está machucado. Ainda não está definida a data de apresentação do ex-jogador do São Paulo, mas o técnico Dunga espera que ele consiga chegar a Santiago ainda nesta segunda-feira.

Philippe Coutinho sofreu a lesão em jogo do Liverpool. Ele entrou em contato com a comissão técnica brasileira e explicou que não está em condições de defender a seleção. O meia atuou normalmente pelo seu clube no empate por 1 a 1 com o Everton.

Kaká havia sido chamado por Dunga para os amistosos realizados em setembro, nos Estados Unidos, contra a Costa Rica e a seleção americana. Na ocasião, agradou ao Dunga por seu empenho - o técnico chegou a dizer que ele apresentava entusiasmo de iniciante. Mas o meia acabou se machucando no período em que estava com a seleção, o que irritou seu time, o Orlando City, dos Estados Unidos.

Ele não havia sido incluído na lista inicial para os dois primeiros jogos das Eliminatórias, mas Dunga havia avisado que não estava descartado.

Phillipe Coutinho é o terceiro jogador da convocação original de Dunga para os confrontos com Chile, na quinta-feira, e Venezuela, no dia 13, a ser trocado. Seu companheiro de Liverpool, Roberto Firmino, foi cortado por lesão há dez dias e Ricardo Oliveira, do Santos, chamado em seu lugar. E Rafinha pediu dispensa, sendo trocado no último sábado pelo lateral-direito Daniel Alves