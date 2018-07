Kaká é cortado e Dunga convoca Firmino para jogos das Eliminatórias

A convocação da seleção brasileira realizada pelo técnico Dunga na última quinta-feira sofreu uma alteração forçada neste domingo. O meia Kaká sofreu uma lesão no último sábado e precisou ser cortado. Para seu lugar, o atacante Roberto Firmino, do Liverpool, foi chamado.

Com isso, Firmino fará parte do elenco de 23 jogadores que representarão o Brasil nos próximos dois compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. A seleção enfrenta o Uruguai no dia 25 de março, no Recife, e o Paraguai três dias depois, em Assunção.

A CBF confirmou neste domingo o corte de Kaká, mas não especificou qual lesão o jogador sofreu. Um dos nomes mais questionados na lista inicial de Dunga, o experiente meia de 33 anos se contundiu quando participava de um treinamento pela sua equipe, o Orlando City, no sábado.

De qualquer forma, a convocação é um prêmio para a ótima segunda metade de temporada que Firmino vem fazendo. O brasileiro se tornou um dos destaques do Liverpool e já participou de 11 gols em 2016, sete marcados por ele e outros quatro com assistência. O atacante, aliás, marcou um dos gols do time no triunfo por 2 a 1 sobre o Crystal Palace neste domingo, pelo Campeonato Inglês.