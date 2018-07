Kaká e Denilson treinam entre titulares do São Paulo

O primeiro treino tático do São Paulo na semana confirmou as expectativas, e Denilson será o titular contra o Vitória neste domingo, no Morumbi. O volante ficou com a vaga no meio de campo no lugar de Maicon, que volta para o banco mesmo tendo sido um dos destaques na partida contra o Criciúma.

Denilson vem ganhando espaço com Muricy Ramalho após ser encostado no elenco e ter jogado apenas seis vezes em 2014. Com a lesão de Rodrigo Caio, ele passou a disputar posição com Maicon e leva vantagem por ter características mais defensivas, que são necessárias para o time acomodar Ganso e Kaká no meio. Até pela falta de opções no elenco, o São Paulo recusou uma proposta de quase R$ 13 milhões do Benfica pelo volante.

O time paulista começou a atividade com Rogério Ceni, Douglas, Rafael Toloi, Antonio Carlos e Álvaro Pereira; Souza, Denilson, Ganso e Kaká; Pato e Alan Kardec. Durante a atividade, Muricy voltou a cobrar muito a marcação no campo do adversário por pressão e adiantou a linha de defesa para que os jogadores atuassem mais à frente.

Com uma vitória, dois empates e duas derrotas na volta da Copa do Mundo, o São Paulo caiu para a sétima posição, com 20 pontos, e vem sofrendo para encontrar no G-4. No Morumbi, palco da partida deste domingo, a equipe perdeu da Chapecoense e empatou com o Criciúma no último sábado.

A esperança recai sobre Kaká, que fará seu primeiro jogo no estádio desde que voltou ao São Paulo. Ele reestreou pelo time contra o Goiás e ficou fora contra Bragantino (pela Copa do Brasil) e Criciúma por causa de um edema na coxa direita.