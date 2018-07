Kaká e Higuaín dão show e reservas do Real Madrid ganham de seis

VALÊNCIA - Dificilmente haveria uma forma de o Real Madrid chegar com mais moral ao clássico da próxima quarta-feira, contra o Barcelona, pelas semifinais da Liga dos Campeões. Neste sábado, mesmo com o time reserva, os madrilenhos voltaram ao Mestalla - palco do título da Copa do Rei, na quarta passada - e golearam o Valencia por 6 a 3. Higuaín fez três, Kaká dois e Benzema um. Jonas fez um dos gols do Valência.

Apesar da vitória, o Real Madrid segue cinco pontos atrás do Barcelona, que joga logo mais contra o Osasuna, no Camp Nou. A cinco rodadas do fim do Campeonato Espanhol, o Valencia é o terceiro, com 63 pontos, e só precisa torcer contra o Bilbao no clássico basco da noite deste sábado contra o Real Sociedad para se classificar à Liga dos Campeões antecipadamente.

Mostrando a força do seu elenco, o Real mandou a campo um time com apenas três titulares: Casillas, Albiol e Ricardo Carvalho. De resto, só reservas: Garay, Nacho, Granero, Canales, Lass, Kaká, Benzema e Higuaín. Time suficiente para fazer o melhor placar do Real como visitante na temporada do Campeonato Espanhol.

Antes do jogo, homenagem do elenco do Valencia para os campeões da Copa do Rei, recebidos por um corredor formado pelos adversários na saída do túnel do vestiário.

Com a bola rolando, Benzema abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo, recebendo passe preciso de Higuaín na área e batendo para o gol vazio. Mesmo caído depois de ser derrubado por Mathieu na área, o argentino fez o segundo.

O terceiro foi de Kaká, recebendo assistência de Higuaín. O brasileiro, cuja esposa está esperando o segundo filho do casal - desta vez uma menina -, comemorou colocando a bola por baixo da camisa e simulando uma gravidez. No quarto, ainda no primeiro tempo, o ex-são-paulino devolveu a assistência e viu Higuaín marcar.

A parceria se repetiu aos 6 minutos do segundo tempo, com Kaká tocando para Higuaín fazer o terceiro dele no jogo. Logo depois de o Valencia descontar, Kaká, de cobertura, ainda fez o sexto do Real Madrid. Já no fim, Jonas e Mata diminuíram a goleada.

