Kaká é liberado e treina pela primeira vez no campo

CURITIBA - Depois de cinco dias no departamento médico se tratando de uma lesão muscular na coxa, o meia Kaká finalmente foi a campo na tarde desta terça-feira, no CT do Caju, em Curitiba, onde a seleção brasileira faz sua primeira etapa de preparação para a Copa do Mundo da África do Sul. O jogador apenas correu em volta do gramado e não participou do treinamento com bola realizado pelos outros jogadores.

De fora da último jogo do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, há cerca de dez dias, Kaká foi o primeiro da seleção a chegar a Curitiba. Desde a última quinta na capital paranaense, o meia passou praticamente o tempo todo dentro do departamento médico.

Outro fato que chamou a atenção no treinamento desta tarde foi a grande presença de torcedores. Empolgados com as aberturas dadas pelo técnico Dunga - cerca de 400 pessoas assistiram ao treino vespertino de segunda e um grupo de crianças até entrou no gramado, na manhã desta terça, para conversar com os jogadores e comissão técnica -, mais de 1.000 pessoas apareceram no CT do Caju.

Com tanta gente, a polícia militar teve de intervir e conter os ânimos de todos com um pouco mais de rigor. Com isso, a insatisfação cresceu e sobrou até para Dunga, que foi xingado por alguns. Mas, felizmente, nada de mais grave aconteceu.

