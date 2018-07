Kaká e Luís Fabiano ficam fora do treinamento no campo

No primeiro treino da seleção brasileira que foi aberto para a imprensa, na tarde deste domingo, no CT do Caju, em Curitiba, o principal destaque foi ausência do meia Kaká e do atacante Luís Fabiano. Os dois jogadores, que sofreram lesões musculares recentemente, não foram para o campo fazer os exercícios físicos junto com os companheiros.

Quando começou a preparação da seleção para a Copa, na última sexta-feira, o preparador físico Paulo Paixão e o médico José Luís Runco disseram que a situação de Kaká e Luís Fabiano não os preocupava. Ambos também explicaram que os dois jogadores seguiriam o cronograma normal de treinamento do restante do grupo. Na chuvosa tarde deste domingo, no entanto, eles acabaram sendo poupados do trabalho - foram os únicos ausentes.

Foi justamente neste domingo que os jogadores da seleção começaram a treinar, tanto no campo quanto no academia, depois de dois dias dedicados aos testes físicos e exames médicos. Durante a tarde, quando a imprensa teve acesso ao trabalho, os atletas apenas correram em volta do campo por cerca de meia hora, mas já foi suficiente para alegrar a torcida, que, mesmo de longe, finalmente pôde ver alguma ação no CT do Caju.

Mesmo debaixo de chuva, cerca de 100 torcedores se aglomeraram no portão de entrada do CT do Caju para acompanhar, de longe, o treino físico da seleção. E, no meio de diversos gritos de apoio aos jogadores, também houve espaço para críticas ao técnico Dunga, com os pedidos para a liberar a entrada do público. Mas o acesso foi vetado, para dar mais privacidade ao trabalho dos jogadores.

Dunga apareceu no campo para acompanhar o treino físico na tarde deste domingo, que foi comandado por Paulo Paixão e o auxiliar Fabio Mahseredjian. Mas ele ficou pouco tempo por lá e logo voltou para dentro das dependências do CT do Caju. Mesmo porque, o trabalho com bola só deve começar na terça-feira, véspera do embarque para a África do Sul.