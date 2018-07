Kaká e Luís Fabiano não preocupam, diz médico da seleção

O médico da seleção brasileira, José Luiz Runco, e o preparador físico Paulo Paixão deram entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira para comentar sobre a situação de momento dos jogadores convocados pelo técnico Dunga para a Copa do Mundo. E revelaram que o meia Kaká e o atacante Luís Fabiano, que se recuperam de lesões musculares, não são mais motivos de preocupação para a comissão técnica.

A maior parte dos jogadores da seleção brasileira convocados por Dunga se apresentou nesta sexta-feira para iniciar os treinos no CT do Caju, em Curitiba, e os primeiros trabalhos são os testes físicos e os exames médicos aos quais foram submetidos.

Tanto Kaká como Luís Fabiano se apresentaram com lesões musculares na coxa, sendo que o primeiro deles ainda se recuperou anteriormente de uma pubalgia e chegou já na última quinta-feira em Curitiba. O quadro atual dos dois, porém, deixou Runco e Paixão aliviados.

"O Luís Fabiano está muito bem, vem trabalhando com (Luiz Alberto) Rosan (fisioterapeuta) e está com uma recuperação muito boa. O Kaká não tem nada no púbis, o que ele teve foi um edema muscular no adutor da coxa. O planejamento é que os dois já estejam treinando na semana que vem com todos os atletas", revelou Runco.

Runco enfatizou também que os primeiros exames indicaram que a situação de todos os jogadores da seleção "é bastante confortável". "A princípio não há nenhuma preocupação", repetiu o médico, que depois garantiu que "não tem nenhum critério especial de prevenção" contra lesões direcionado aos atletas.

Paulo Paixão, por sua vez, lembrou que Kaká e Luís Fabiano estão "dentro do cronograma normal de todo mundo" no aspecto de preparação física. "(A lesão de cada um) Não é nada que preocupa", disse o preparador.