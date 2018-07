Kaká e Marcelo mudam jogo e Real Madrid faz 3 a 0 no APOEL

NICÓSIA - Parecia que o Real Madrid não sairia de um empate sem gols com o APOEL, no Chipre, nesta terça-feira, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Mas aí José Mourinho resolveu corrigir os erros de escalação. Kaká e Marcelo saíram do banco de reservas e conseguiram, finalmente, furar a barreira cipriota. Com três gols nos últimos 18 minutos, o Real venceu por 3 a 0 e praticamente assegurou a classificação para a semifinal.

Sem muito futebol a mostrar, mesmo com o apoio da torcida, o APOEL apostou em ficar atrás, fechado na marcação, acreditando que um contra-ataque bem armado poderia ser fatal. O problema é que o Real Madrid não dava chances para isso, tanto que os cipriotas passaram 90 minutos sem dar nenhum chute a gol.

O Real Madrid não se cansava de buscar o gol, mas falhava na conclusão. Aos 32 minutos do primeiro tempo, por exemplo, Cristiano Ronaldo foi fintando seus marcadores, abrindo espaço, e enfiou bom passe para Sahin, que deu de primeira para Benzema. A bola passou pelo goleiro Chiotis e chegou à pequena área. O francês, sozinho, só precisava escorar para as redes, mas conseguiu a proeza de mandar por cima.

No segundo tempo, as chances eram mais escassas, até que Mourinho decidiu mudar o time. Trocou Higuaín por Kaká e Coentrão por Marcelo. Logo as mudanças deram resultado. Aos 27 minutos, Kaká recebeu de Marcelo, foi à linha de fundo e cruzou para Benzema marcar de peixinho.

Oito minutos depois, Marcelo tabelou com Cristiano Ronaldo, recebeu lindo passe de calcanhar, passou por um marcador e rolou para trás. Kaká, sozinho, bateu firme para fazer 2 a 0. Em desvantagem, o APOEL foi para o ataque, se abriu, e levou o terceiro. De Cristiano Ronaldo para Ozil e, deste, para Benzema fazer o segundo dele.

Com os 3 a 0 no Chipre, o Real Madrid pode até perder de 2 a 0 no Santiago Bernabéu, quarta-feira que vem, que mesmo assim avança para pegar, nas semifinais, quem passar do confronto entre Bayern de Munique e Olympique de Marselha.