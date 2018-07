Kaká e Messi doam camisas para leilão em torneio de golfe beneficente

SÃO PAULO - O brasileiro Kaká e o argentino Lionel Messi autografaram e doaram camisas do Real Madrid e do Barcelona, respectivamente, para um leilão de artigos esportivos no Invitational Golf Cup - Instituto Ronald McDonald, um torneio de golfe beneficente, que acontece no dia 16 de junho, em Itu.

No ano passado, grandes nomes do golfe ofereceram itens para o leilão. Angel Cabrera, único argentino a vencer o US Open (2007) e o Masters (2009) - doou uma bandeira da competição norte-americana. Entre as mulheres, a havaiana Michelle Wie deixou seu autógrafo em uma bolsa para taqueira, uma foto e uma bandeira do Canadian’s Women Open.

O torneio já destinou, desde 2004, mais de R$ 1,4 milhão para a causa do combate ao câncer infanto-juvenil no País. O valor ajudou a viabilizar projetos como ampliação e reforma de casas de apoio, compra de veículos e construção de uma unidade de Diagnóstico Precoce.