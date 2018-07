Kaká é o primeiro a chegar à concentração da seleção

Principal estrela da seleção, Kaká foi o primeiro jogador a chegar ao CT do Caju, em Curitiba, onde o time do Brasil irá iniciar a sua preparação para a Copa do Mundo. Ele desembarcou na capital paranaense nesta quinta-feira e seguiu direto para a concentração, assim como alguns membros da comissão técnica. Mas o grupo só ficará completo na manhã desta sexta - Júlio César, Lúcio e Maicon são a exceção, pois defenderão a Inter de Milão no sábado, na final da Liga dos Campeões da Europa.

Apesar da chegada antecipada de Kaká e de alguns membros da comissão técnica, o CT do Caju já está pronto para receber a seleção. O local, que pertence ao Atlético-PR, passou por pequenos ajustes nos últimos dias para atender as exigências de Dunga e da CBF. Assim, foram colocadas placas de publicidade com os patrocinadores da entidade e também houve mudança na decoração. Para completar, a bandeira do clube paranaense que fica hasteada na entrada foi trocada pela do Brasil.

Outra novidade foi a pavimentação nas ruas que dão acesso ao CT do Caju, numa obra financiada pela prefeitura de Curitiba. O local, inclusive, já foi tomado por diversos veículos da imprensa, que farão a cobertura dos trabalhos enquanto a seleção estiver na cidade.

Até quarta-feira, quando deixa Curitiba e embarca para a África do Sul, a seleção brasileira ficará concentrada no CT do Caju, sem previsão de muito contato com o público. Dunga já programou treinos em dois períodos todos os dias, para aproveitar bem esse início de trabalho antes da viagem para a Copa.