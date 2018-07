Kaká é o primeiro jogador a chegar a Curitiba

CURITIBA - Um dia antes da data estabelecida para a apresentação da seleção brasileira em Curitiba, o meia Kaká foi o primeiro dos 23 convocados por Dunga a chegar ao Centro de Treinamentos do Atlético Paranaense, onde será feito o início da preparação da equipe para a Copa do Mundo.

Veja também:

SELEÇÃO NA COPA: acompanhe os bastidores da preparação

Kaká desembarcou na capital paranaense nesta quinta-feira, por volta das 13h (horário de Brasília), e seguiu direto para o CT, onde almoçou. O jogador do Real Madrid, que se recupera de uma lesão muscular na perna esquerda, chegou junto com o fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan.

A maioria dos 23 convocados por Dunga se apresentará amanhã em Curitiba, com exceção de Júlio César, Maicon e Lúcio, os três jogadores da Inter de Milão que vão disputar a final da Liga dos Campeões no próximo sábado.

Segundo o calendário de preparação divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol, os jogadores treinarão no CT do Atlético até o próximo dia 26, quando pegarão um voo fretado para a África do Sul.

Antes de chegar a Johannesburgo, no entanto, a delegação fará uma escala em Brasília, onde terá um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

abeça de chave do grupo G, o Brasil estreia na Copa no dia 15 de junho contra a Coreia do Norte em Johannesburgo. A seleção enfrenta ainda Costa do Marfim e Portugal na primeira fase