Kaká é titular, joga bem e Real vence Rayo Vallecano

Com Kaká atuando como titular e jogando bem no Estádio Santiago Bernabéu, o Real Madrid venceu o Rayo Vallecano por 2 a 0, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro, que segue com poucas chances de atuar no comando de José Mourinho, desta vez deixou o campo de jogo apenas aos 35 minutos, substituído por Callejón, sendo aplaudido pelos torcedores madrilenhos.

O resultado fez o Real Madrid chegar aos 49 pontos na terceira posição do Espanhol e seguir quatro atrás do vice-líder Atlético de Madrid, que horas mais cedo derrotou o Valladolid por 3 a 0. O ponteiro disparado é o Barcelona, com 65 pontos. Já o Rayo Vallecano é o sétimo colocado, com 37.

Logo aos 3 minutos do primeiro tempo, Kaká teve participação decisiva na jogada que resultou no primeiro gol do Real. O brasileiro partiu em arrancada com a bola nos pés e tocou na direita para Özil, que cruzou para o meio para o próprio Kaká apenas escorar de leve com o bico da chuteira para Morata abrir o placar. Morata, por sinal, foi escalado entre os titulares do ataque no lugar do argentino Higuaín.

Já aos 12 minutos, após falta cruzada da direita por Özil, Sergio Ramos fechou pelo meio de cabeça e assegurou o 2 a 0. O mesmo lateral, porém, conseguiu ser expulso já aos 17 minutos, depois de dois cartões amarelos seguidos, sendo um deles por colocar a mão na bola. Assim, ele deixou o jogo um pouco mais complicado para o Real, que conseguiu administrar a vantagem no placar até o fim, embora tenha precisado se desgastar mais com um homem a menos em campo.

Em outro jogo que fechou o dia de confrontos na Espanha, o Espanyol derrotou o Betis por 1 a 0, em Barcelona, e assumiu a 12.ª posição da tabela, com 31 pontos. Já a equipe de Sevilha estacionou nos 36 pontos, na oitava colocação. Sergio García, aos 7 minutos do primeiro tempo, fez o único gol do jogo.