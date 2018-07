Kaká elogia Seedorf e aprova possível contratação do jogador como técnico

MILÃO - Na última sexta-feira, o canal de teleivsão SkySports anunciou que Seedorf estaria de malas prontas para treinar o Milan na próxima temporada, após a Copa do Mundo. O melhor jogador do Botafogo na temporada não confirmou a informação, mas sua ida já chama atenção dos jogadores e da imprensa.

Ao jornal TuttoSport, o brasileiro Kaká aprovou a contratação do holandês. "O Clarence (Seedorf) faz tudo melhor. Vai fazer muito bem como treinador, mesmo que não tenha muito a aprender", disse. Kaka e Seedorf atuaram juntos no Milan, durante a primeira passagem do brasileiro pela equipe italiana.

O clube também não confirmou nenhum tipo de acerto, e Massimiliano Alegri, técnico atual, continua no cargo. A contratação do holandês já é especulada no país há alguns meses, e seu contrato com o Botafogo termina em junho de 2014.

OLHARES ATENTOS

A próxima partida do Milan no Campeonato Italiano será contra a Juventus, e o clássico terá um espectador especial. Felipão, técnico da seleção brasileira, estará presente no San Siro para observar Kaká. O brasileiro pode ter mais uma chance na seleção, pela qual só jogou duas vezes no ano. A lista final da convocação para a Copa do Mundo sai em maio de 2014.