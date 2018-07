Kaká enaltece estilo marcador do São Paulo em vitória no Beira-Rio

O meia Kaká acredita que a aplicação tática e a dedicação à marcação foram decisivos para a vitória do São Paulo sobre o Internacional, por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. "Acho que a organização tática foi fundamental, principalmente minha e do Ganso, construindo uma linha no meio e não permitindo que o Inter jogasse. Acho que o time está crescendo e amadurecendo", afirmou Kaká, um dos melhores da equipe tricolor no confronto.

Em vários lances, Kaká e Ganso acompanharam os laterais do Inter e fizeram a função de marcação, como autênticos volantes. Com isso, a equipe conseguiu equilibrar a partida e suportar a pressão, principalmente no final do jogo. O poder de marcação se somou à reconhecida habilidade dos meias. No gol são-paulino, por exemplo, Kaká esperou a passagem de Álvaro Pereira e Ganso finalizou dentro da área.

A vitória contra o Inter foi a terceira consecutiva no torneio, a melhor sequência que a equipe do Morumbi conseguiu desde o início do Campeonato Brasileiro. Esse triunfo, aliado à derrota do Fluminense para o Chapecoense, fez o São Paulo pular para a terceira colocação, com 29 pontos.

Nesta quinta-feira, o São Paulo torce por um tropeço do rival Corinthians contra o Goiás, no Itaquerão, para se manter entre os três primeiros da tabela de classificação. "Parabéns para o time, fizemos uma excelente partida, fomos muito organizados. Precisávamos de uma continuidade de vitórias. Agora, vamos nos preparar para o clássico", ressaltou Kaká, referindo-se ao duelo deste domingo, contra o Santos, às 16 horas, no Morumbi, pela 17ª rodada do Brasileirão.