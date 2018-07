Kaká espera reforçar Real Madrid após o Natal

O meia do Real Madrid Kaká está próximo de voltar aos gramados após quatro meses recuperando-se de uma cirurgia no joelho esquerdo realizada após a Copa do Mundo da África do Sul.

"Quero muito voltar e espero, se tudo correr bem, voltar a jogar depois da folga do Natal", disse Kaká a jornalistas.

A equipe do técnico José Mourinho, que está 2 pontos atrás do líder Barcelona, enfrenta o 11o colocado, o Sevilla, no domingo pelo Campeonato Espanhol.

O atacante francês Karim Benzema deve liderar o ataque, uma vez que o argentino Gonzalo Higuaín foi vetado por causa de uma contusão.

O Barça visita o rival catalão Espanyol, no sábado.