Kaká espera voltar a jogar após festas de fim de ano

MADRI - O meia brasileiro Kaká, do Real Madrid, que em agosto passou por uma cirurgia no joelho esquerdo, afirmou nesta quinta-feira que espera voltar aos gramados após as festas de Natal e Ano Novo.

"Tenho muita vontade e, se tudo der certo, espero voltar a jogar depois das festas de fim de ano", disse Kaká em um evento ao qual compareceu para apadrinhar uma campanha de arrecadação de brinquedos da Fundação Real Madrid.

O meia de 28 anos disputou uma partida oficial pela última vez no dia 2 de julho deste ano, quando a seleção brasileira foi eliminada pela Holanda nas quartas de final da Copa do Mundo da África do Sul.