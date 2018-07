Kaká está fora do clássico contra o Barcelona

Depois de ficar fora dos treinamentos desta semana e fazer apenas exercícios em separado do resto do elenco do Real Madrid por estar se recuperando de lesão, o meia Kaká foi descartado nesta sexta-feira do grande clássico contra o Barcelona, neste sábado, no Estádio Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

O jogador brasileiro, que está com uma lesão muscular na coxa esquerda, ficou fora da lista de relacionados pelo técnico Manuel Pellegrini para o confronto que está sendo encarado como uma final, pois os dois times dividem a liderança, com 77 pontos, a oito rodadas para o término da competição.

Além de Kaká, o zagueiro brasileiro naturalizado português Pepe e o meia holandês Drenthe, também lesionados, foram descartados para o clássico. Em compensação, Pellegrini poderá contar com o retorno do zagueiro Sergio Ramos e do meia Xabi Alonso, que cumpriram suspensão na última rodada do Espanhol.

Com a ausência confirmada, Kaká irá completar um mês sem defender o Real Madrid, já que a sua última partida pela equipe aconteceu no dia 10 de março, quando o time espanhol foi eliminado pelo Lyon, em pleno Santiago Bernabéu, nas oitavas de final da Liga dos Campeões.