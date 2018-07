Kaká estará pronto para estreia na Copa, diz Dunga

No começo da preparação para a Copa, Kaká é a maior incógnita na seleção brasileira. Ele quase não jogou no primeiro semestre, por causa de seguidas lesões. Mas, segundo o técnico Dunga, o principal astro do time do Brasil estará em boas condições para a estreia no Mundial na África do Sul, no dia 15 de junho, contra a Coreia do Norte, em Johannesburgo.

Mesmo recuperado da contusão muscular na coxa esquerda, Kaká não participou dos primeiros treinos físicos que aconteceram no CT do Caju, em Curitiba - foi para o campo somente a partir de terça-feira. Mas Dunga explicou nesta quinta-feira, 27, que a ausência inicial do jogador foi apenas para que ele pudesse fazer um reforço muscular.

"O Kaká está trabalhando normalmente. Como ele ficou um bom tempo sem treinar, com lesões, é normal que ele não esteja na mesma condição dos demais", revelou Dunga. "Mas a gente está dosando muito a forma de trabalhar e vai acelerando aos poucos, que seguramente, no primeiro jogo da Copa do Mundo, ele vai estar em ótimas condições."

Dunga, no entanto, ainda não confirmou a presença de Kaká nos dois amistosos que a seleção brasileira fará antes da estreia na Copa - no dia 2 de junho, contra o Zimbábue, e no dia 7 de junho, contra a Tanzânia. "Até o amistoso, vamos observando a cada dia. Se ele estiver se sentindo bem, vai jogar", avisou o treinador.