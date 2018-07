Kaká exalta estreia com gol pelo Orlando City: 'Muita coisa boa vem aí'

O meia Kaká disse estar realizado e muito feliz pela estreia com gol e assistência pelo Orlando City, na última quarta-feira. Em amistoso de pré-temporada contra o FC Dallas, realizado na tarde desta quarta-feira, em Orlando, o jogador ex-São Paulo atuou pelos primeiros 45 minutos, quando cruzou para Paterson abriu o placar e ainda converteu um pênalti. O resultado final foi de 4 a 0.

"Sempre tem aquela ansiedade. Realmente foi muito bom. Feliz pelo gol e pela assistência. Foi só o primeiro jogo, muita coisa boa vem por aí. Pode ter certeza", comemorou. "O primeiro jogo sempre cria aquela ansiedade, de como serão as coisas", afirmou. Kaká disse ainda que o time deve melhorar até a estreia na Major League Soccer (MLS) no dia 8 de março em Orlando contra o New York City FC, time do atacante espanhol David Villa.

O técnico Adrian Heath já nomeou o brasileiro como o capitão do time e disse que o amistoso valeu para testar o posicionamento. "Foi uma ótima oportunidade para ver em qual posição no time o Kaká pode se encaixar. Sabemos como ele vinha atuando no São Paulo e agora vamos ver como poderá nos ajudar", explicou.

Mesmo antes do início do campeonato, a chegada do brasileiro já mobilizou a torcida nos Estados Unidos. O Orlando City já vendeu mais de 11 mil boletos de temporada para 2015, o que equivale a 220 mil ingressos para o público acompanhar as partidas.