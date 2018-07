Kaká faz primeiro treino pela seleção brasileira

Como esperado, Kaká realizou o primeiro treino físico, em campo, com o restante dos jogadores da seleção brasileira na tarde desta sexta-feira, no CT do Caju, em Curitiba.

O meia brasileiro, do Real Madrid, passou por cinco dias de tratamento intensivo para se recuperar de uma contratura muscular na coxa esquerda, que o deixou de fora dos últimos jogos do Campeonato Espanhol.

Agora, a delegação viaja nesta para Brasília nesta quarta-feira para o encontro com o presidente Lula. Depois, segue viagem para Johannesburgo, na África do Sul.