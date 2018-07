Kaká, Higuaín e Coentrão ficam fora de amistoso do Real

O elenco do Real chegou nesta quarta a Lyon e era esperada a presença de Kaká pelo menos durante meio tempo do amistoso, mas ele foi descartado do mesmo. O clube não justificou a ausência do brasileiro, mas o jornal espanhol Marca noticiou que o meia fez um acordo com Ancelotti, segundo o qual foi definido que o atleta ficaria na Espanha para um período de treinos específicos.

Além de Kaká, Higuaín também não viajou até a França e com isso aumentou os rumores de que estaria próximo de ser anunciado como novo reforço do Napoli. O presidente do clube, Aurélio De Laurentiis, revelou na semana passada que está interessado no argentino após vender o uruguaio Cavani ao Paris Saint-Germain. O jornal italiano La Gazzetta dello Sport publicou, inclusive, que o argentino viajaria ainda nesta quarta para Itália para acertar a sua transferência.

Já Coentrão acabou dispensado deste amistoso para poder resolver problemas pessoais e a imprensa espanhola também especula que em breve ele poderá deixar o Real, mas nada de concreto foi acertado com outro clube até aqui. Por meio do seu site oficial, o time espanhol apenas se limitou a informar que o jogador foi dispensado, "com a permissão do clube", de uma atividade realizada no gramado nesta quarta, ainda em solo espanhol, pouco antes da viagem para a França.

Confira os 20 convocados do Real para o amistoso desta quarta:

Goleiros: Diego López, Adán e Jesús.

Defensores: Pepe, Carvajal, Mateos, Casado e Nacho.

Meio-campistas: Khedira, Ozil, Cheryshev, Di María, Isco, Illarra, Casemiro, Quini e Modric.

Atacantes: Cristiano Ronaldo, Benzema e Morata.