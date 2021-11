Kaká inicia período de estágio no São Paulo em busca de licença de treinador da CBF

Kaká está de volta ao São Paulo. Dessa vez, no entanto, o ídolo tricolor não estará em campo, tampouco durará muito tempo sua passagem pelo CT da Barra Funda. O ex-jogador realizará um período de observação para ganhar as horas necessárias (50h) e completar o curso de treinador da CBF (licença A).

Neste tempo, Kaká acompanhará os treinamentos e atividades da equipe principal sob comando do técnico Rogério Ceni. Os dois são contemporâneos e jogaram juntos pelo São Paulo. Muricy Ramalho, coordenador de futebol, também esteve neste primeiro dia de Kaká no CT e recepcionou o ex-jogador.

"A vivência com o Rogério é maravilhosa, sempre tivemos uma relação muito boa, já jogando e depois com ele nessa fase de treinador. Agora, estou fazendo o curso de treinador da CBF e preciso de 50 horas acompanhando um time profissional. Conversei com o Rogério, gostaria de aprender com ele, e casou de ter essa possibilidade no São Paulo. Com certeza é um dos melhores treinadores que temos no Brasil, para mim é um privilégio", afirmou Kaká, que também recebeu elogios de Ceni.

"Eu sou muito agradecido ao Kaká. Em 2012, quando tive uma lesão no ombro, fui para Madri já vislumbrando essa profissão (de treinador) e o Kaká foi super gentil, abriu as portas. O Mourinho era o treinador do Real Madrid na época. Para mim, é uma retribuição. É um exemplo de pessoa, de jogador... Para mim é um prazer, ele sabe disso. Essas seriam as palavras mesmo se ele estivesse longe", explicou o técnico do São Paulo.

Kaká passou pela equipe do Morumbi em duas oportunidades. A primeira entre 2001 e 2003, antes de o meia partir para a Europa, defendendo as cores do Milan. Foi pelo clube de Milão que Kaká foi eleito o melhor jogador do mundo em 2007. Após jogar pelo Real Madrid, entre 2009 e 2013, Kaká voltou ao Milan e de lá se transferiu para o Orlando City. Voltou a vestir a camisa do São Paulo em 2014, mas encerrou a carreira pela equipe norte-americana em 2017.

"Estou em uma fase de estudo. Estou no meu quarto curso de gestão esportiva, que é uma área que eu gosto mais, e no meu primeiro como treinador. Esse é mais para eu entender um pouco como é. Estou nessa fase de estudar, ver como é, entender, participar, ver áreas diferentes, ter outra percepção das situações. Está sendo muito rica essa experiência", finalizou.