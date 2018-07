Kaká já é cotado na Espanha para recuperar seu lugar no Real Madrid

SÃO PAULO - A passagem de Kaká pela seleção brasileira teve eco no Santiago Bernabéu. O meia, antes reserva do Real Madrid, já é cotado para assumir seu lugar entre os 11 do time espanhol, ao lado de Cristiano Ronaldo. Nesta sexta-feira, os jornais espanhóis destacaram a nova posição do técnico José Mourinho em relação ao jogador, antes esquecido no banco de reservas e às vezes nem isso.

Com o título "Kaká e mais dez", o diário Marca, de Madri, aposta na recuperação do jogador brasileiro e em sua nova condição de titular do Real Madrid já contra o Celta, neste sábado, no Santiago Bernabéo, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol. Kaká também ganha força na mídia para ser usado na Copa dos Campeões.

Kaká tem jogado pouco pelo Real Madrid. Fez algumas partidas como titular, mas na maioria dos jogos do clube nesta temporada teve de se contentar com a reserva. Mourinho chegou a riscá-lo dos seus planos, liberando-o para procurar outro clube. A volta de Kaká para o Brasil chegou a ser especulada, o que não se confirmou. Kaká bateu o pé e disse que queria cumprir seu contrato com o Real Madrid. Sua participação no time nesta temporada resume-se a 128 minutos em campo.

Isso pode mudar. Mourinho tem desfalques no elenco para essa partida contra o Celta e talvez por isso também precise de Kaká desde o começo do jogo, dando a Di Maria outra função, um pouco mais recuado como de costume. Arbeloa, Coentrão e Marcelo estão fora de combate. Não jogam. O Real Madrid precisa vencer para recuparar terreno em relação ao rival Barcelona. Oito pontos separaram as duas equipes. O Real é 7º colocado, com 11 pontos.