Kaká lesionado volta a desfalcar o Real e Marcelo retorna o time

MADRI - O brasileiro Kaká está fora da partida do Real Madrid neste sábado, diante do Valencia, fora de casa, pela 13.ª rodada do Campeonato Espanhol. Ele não se recuperou de uma lesão muscular na panturrilha direita e, nesta sexta-feira, teve sua ausência confirmada pelo auxiliar-técnico de José Mourinho, Aitor Karanka.

"Kaká não se recuperou totalmente e não vai estar (entre os relacionados)", declarou. "As lesões e os problemas musculares são traiçoeiros, quando parece que está para voltar, há algum probleminha e definitivamente ele não está pronto", completou o ex-zagueiro do Real.

Kaká se lesionou na partida diante da Real Sociedad, no dia 31 de outubro, e desde então tem desfalcado a equipe madrilenha. Apesar do tempo afastado, Karanka fez questão de negar que o atual problema do jogador tenha alguma relação com as antigas lesões, que o tiraram de praticamente toda a temporada passada.

"Ele ainda não está recuperado apenas, nada mais. Não há nenhuma recaída nem nada raro, é só um processo de recuperação", afirmou, antes de lembrar que Kaká chegou a treinar com os companheiros no início desta semana.

Por ter se lesionado, Kaká também acabou ficando fora dos amistosos que a seleção brasileira fez contra Gabão e Egito. Ele foi convocado pela primeira vez por Mano Menezes, após ter defendido o País na Copa do Mundo de 2010, mas acabou cortado dos duelos que fecharam a temporada da equipe nacional.

Mas, se o meio-campista estará fora de ação no final de semana, outro brasileiro teve seu retorno ao Real confirmado. O lateral-esquerdo Marcelo se recuperou de uma contusão muscular na perna esquerda, treinou durante a semana e foi garantido diante do Valencia por Karanka. "Marcelo estará sim entre os relacionados, esperando apenas o último treinamento", disse o auxiliar.