Kaká marca dois, chega aos 100 pelo Milan e equipe bate a Atalanta

MILÃO - Sonhando com a chance de defender a seleção brasileira na Copa do Mundo, entre junho e julho, Kaká começou muito bem o ano. Em sua primeira partida em 2014, ele marcou dois gols e comandou a vitória do Milan sobre a Atalanta, por 3 a 0, nesta segunda-feira, em Milão, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano.

Kaká voltou ao Milan em setembro, depois de uma passagem frustrada de quatro anos pelo Real Madrid, para tentar retomar os melhores momentos da carreira. E, aos poucos, ele vem mostrando evolução no time italiano. Nesta segunda-feira, por exemplo, foi o destaque em campo, com atuação decisiva no San Siro.

O primeiro gol saiu aos 35 minutos de jogo, quando Kaká recebeu bom passe do holandês Emanuelson e tocou com categoria na saída do goleiro. Foi o centésimo dele pelo Milan, o que rendeu uma comemoração especial, mostrando uma camisa com seu nome e o número 100 nas costas, em referência aos gols marcados por ele com a camisa do clube.

Já no segundo tempo, Kaká ampliou aos 20 minutos. Em cruzamento do Balotelli na área, o brasileiro Robinho não conseguiu dominar e a bola sobrou para ele só empurrar para o gol. Logo depois, o meio-campista italiano Cristante arriscou um chute de longe, aos 22, e definiu a vitória do Milan sobre a Atalanta.

Mas a vitória não mudou muito a situação do Milan no Campeonato Italiano. Atualmente em 10º lugar, o time chegou nesta segunda-feira aos 22 pontos, bem longe da Juventus, que lidera com 49 e caminha para conquistar o tricampeonato nacional. A Atalanta, por sua vez, está perto da zona de rebaixamento, com 18 pontos.

Em outros jogos disputados nesta segunda-feira no Campeonato Italiano, os resultados foram: Catania 2 x 0 Bologna, Genoa 2 x 0 Sassuolo, Parma 3 x 1 Torino e Udinese 1 x 3 Verona. E a 18ª rodada será completada logo mais, com a partida entre Lazio e Inter de Milão.