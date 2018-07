Kaká marca dois e Real Madrid bate Athletic Bilbao fora de casa

BILBAO - Kaká não decepcionou em seu retorno ao time titular do Real Madrid. O brasileiro marcou dois gols de pênalti e foi o grande destaque na vitória sobre o Athletic Bilbao, por 3 a 0, neste sábado, fora de casa. Cristiano Ronaldo marcou o terceiro gol dos visitantes.

Com o resultado positivo, o time madrilenho foi a 76 pontos, mas não conseguiu reduzir a vantagem do Barcelona na liderança do Campeonato Espanhol. O time catalão venceu, também neste sábado, o Almería por 3 a 1, foi para 84 pontos e manteve oito pontos na frente do Real.

Recuperado de uma lesão no joelho esquerdo, Kaká chegou a entrar no segundo tempo da partida contra o Tottenham, na terça, pela Liga dos Campeões. Mas somente neste sábado fez seu retorno como titular.

E correspondeu às expectativas. Ele abriu o placar aos 14 minutos, em chute firme no canto na primeira cobrança de pênalti do jogo, sofrida por Di Maria. O mesmo argentino sofreu a penalidade que resultou no segundo gol do Real e de Kaká. O brasileiro bateu forte no meio e aumentou a vantagem aos 9 da etapa final.

Cristiano Ronaldo fechou a vitória aos 25 minutos. Ele escapou pela esquerda, invadiu a área, driblou o marcador e bateu forte no canto: 3 a 0. A derrota deixou o Athletic Bilbao com 45 pontos, na quinta colocação da tabela.

O Real volta a campo na quarta-feira para fazer o segundo duelo com o Tottenham, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Como venceu a partida de ida por 4 a 0, em casa, os espanhóis podem perder por até 3 a 0 na Inglaterra para alcançar as semifinais.

Atualizado para acréscimo de informações às 19h36