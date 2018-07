Kaká marca e Milan vence no Italiano após 5 rodadas

CATÂNIA - O Milan finalmente voltou a vencer no Campeonato Italiano. Depois de cinco partidas consecutivas sem sair de campo com um resultado positivo, a equipe do pressionado técnico Massimiliano Allegri derrotou o Catania por 3 a 1 neste domingo, mesmo atuando fora de casa. O brasileiro Kaká voltou a ter boa atuação e marcou o último gol do confronto.

O resultado não mudou muito a situação do Milan, que está em nono na tabela, com 17 pontos, mas diminuiu a crise que vinha se instaurando no clube. Pela 15.ª rodada, a equipe voltará a campo no sábado que vem, diante do Livorno, fora de casa. Já o Catania tem apenas nove pontos, na lanterna da competição, e tentará a reação contra a Sampdoria domingo, fora de casa.

Apesar da derrota, quem saiu na frente neste domingo foi o Catania. Aos 13 minutos, Lucas Castro aproveitou confusão na área, limpou a marcação e bateu. A bola ainda desviou na zaga e encobriu o goleiro brasileiro Gabriel. Apenas seis minutos depois, o Milan empatou. Após cruzamento da esquerda, Montolivo chegou batendo de primeira, sem chance para o goleiro.

A partida ficou equilibrada e o Milan só conseguiria virar no segundo tempo. Aos 18 minutos, Balotelli bateu falta forte, no canto do goleiro, e marcou. O Catania, então, se lançou ao ataque e acabou castigado. Aos 36 minutos, Kaká recebeu pela direita, invadiu a área e, mesmo com pouco ângulo, encheu o pé, alto, marcando o terceiro e selando o placar.