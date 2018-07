Kaká marca e Real Madrid passeia sobre a Inter de Milão

SAINT LOUIS - Buscando convencer o técnico Carlo Ancelotti de que pode voltar a jogar no mesmo nível da época do Milan, Kaká teve uma boa atuação para ajudar o Real Madrid a vencer a Inter de Milão, por 3 a 0, em amistoso jogado neste sábado em Saint Louis (EUA). O brasileiro começou a partida como titular, marcou um gol e participou ativamente da partida.

O jogo foi um passeio do Real sobre a Inter. Logo aos 11 minutos saiu o primeiro gol, com Kaká. Após cruzamento do argentino Di Maria, Kaká arrematou de primeira. Handanovic desviou, mas o brasileiro estava atento ao rebote, cabeceou de peixinho e fez 1 a 0 para os espanhóis.

O Real mandava no jogo, principalmente graças a Kaká, Casemiro e Cristiano Ronaldo. Aos 39, o volante deu passe em profundidade para o português, que pegou bem na bola e não deu chance de defesa para o goleiro.

Na segunda etapa, apesar de algumas modificações na sua equipe titular, o Real seguiu melhor. O terceiro gol saiu depois de escanteio, quando Ricky Álvarez cabeceou contra o próprio patrimônio e fez contra. Casemiro esperava para completar para as redes.

VILLA MARCA - Neste sábado o atacante David Villa estreou com a camisa do Atlético de Madrid e marcou um gol na vitória por 2 a 0 sobre o Las Palmas, em amistoso. Entre os espanhóis que entraram em campo num dia repleto de amistosos, destaque também para as derrotas do Málaga por 3 a 2 para o Aston Villa e da Real Sociedad, por 4 a 3, para o Southampton. O Athletic de Bilbao foi batido pelo Cardiff (País de Gales) por 2 a 1.