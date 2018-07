Kaká marca e salva o Orlando City de derrota pela segunda vez

O brasileiro Kaká está se tornando o salvador da pátria do Orlando City nos Estados Unidos. O meia anotou seu segundo gol pela equipe nesta sábado e, curiosamente, assim como em sua estreia, foi o gol que livrou o time de uma derrota. Ele igualou o placar com o Montreal Impact por 2 a 2 na Major League Soccer.

Kaká teve 45 minutos muito intensos em Montreal. Depois de sua equipe sair em desvantagem de 2 a 0, com gols de Ignacio Piatti, de pênalti, e de Jack McInerney, com apenas 27 minutos de jogo, o camisa 10 resolveu dar o ar da graça.

Kaká primeiro obrigou o goleiro Kromberg a fazer defesa complicada, depois deu assistência para o também brasileiro Pedro Ribeiro diminuir o placar, aos 29 minutos, e, depois, igualou o placar, aos 30. Ele recebeu e chutou no canto esquerdo do goleiro do Montreal.

Assim como em sua estreia, no dia 8 de março, o brasileiro garantiu um pontinho para o Orlando City. No seu primeiro jogo na Major League Soccer, Kaká havia empatado o confronto com o New York City por 1 a 1 em cobrança de falta que desviou na zaga e enganou o goleiro.