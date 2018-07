Kaká marca em goleada do Brasil sobre Iraque por 6 x 0

Os gols foram marcados por Oscar, dois no primeiro tempo, e Kaká, Hulk, Neymar e Lucas, todos depois do intervalo.

Com uma formação ofensiva - Paulinho, Ramires, Oscar e Kaká no meio-campo e Neymar e Hulk no ataque - o Brasil não encontrou dificuldade para dominar o fraco time do Iraque, dirigido pelo técnico Zico e que tenta a classificação para a Copa do Mundo de 2014.

Logo aos 5 minutos, Kaká teve uma boa chance de cabeça, defendida pelo goleiro iraquiano.

Mas o gol não demorou muito a sair. Aos 22 minutos, após boa arrancada de Neymar pelo meio-campo, ele tocou para Oscar, que, na frente do goleiro, tocou rasteiro para o gol.

Cinco minutos depois, Kaká cruzou da esquerda e Oscar, livre de marcação, empurrou a bola para a rede.

Kaká, de volta à seleção brasileira depois de dois anos - sua última partida havia sido a eliminação diante da Holanda no Mundial de 2010 - aproveitou a chance de jogar diante de um rival fraco e quase marcou um belo gol após jogada individual. Novamente ele parou na defesa do goleiro Sabri.

Aos 3 minutos do segundo tempo, no entanto, o meia do Real Madrid avançou pela esquerda sem qualquer marcação e, quando entrou na área, só desviou do defensor antes de chutar forte de canhota: 3 x 0.

Hulk fez o quarto gol ao chutar cruzado pelo lado direito do campo.

Aos 27 minutos, o técnico Mano Menezes fez a primeira substituição: Lucas no lugar de Kaká. Logo depois Thiago Neves substituiu Hulk. Também entraram em campo Sandro, Giuliano e Fernando, nas vagas de Ramires, Oscar e Paulinho, respectivamente.

O Brasil seguiu pressionando e ampliou aos 31 minutos, quando Neymar gingou pela esquerda e acertou um belo chute colocado, no canto esquerdo do goleiro, sem chances de defesa.

Lucas ainda fez o sexto após tabelar com Neymar e chutar da entrada da área.

O Brasil volta a jogar na próxima terça-feira, na Polônia, contra a seleção do Japão.

(Por Tatiana Ramil, em São Paulo)