Kaká marca, Real Madrid vence e garante larga vantagem

O triunfo deu um novo ânimo ao time madrilenho, que na última quarta-feira foi eliminado pelo Barcelona na Copa do Rei ao empatar por 2 a 2, fora de casa, e amargar mais um decepção diante do arquirrival. O resultado, na ocasião, acabou elevando ainda mais a pressão sobre o técnico José Mourinho, que teria entrado em conflito com parte dos jogadores do seu elenco e vem sendo cobrado por não conseguir superar o Barça em quase todos os embates travados com o adversário.

A vitória também teve sabor especial para Kaká, que iniciou a partida entre os titulares. Além de marcar o gol de empate para o seu time, ele deu uma assistência para o alemão Ozil fechar o placar. Antes disso tudo, Lafita abriu 1 a 0 para o Zaragoza logo aos 11 minutos.

Kaká começou a aparecer com destaque no jogo aos 25 minutos, quando desviou de cabeça um cruzamento de Ozil e quase empatou o jogo. Aos 32, porém, após receber bom passe de Ricardo Carvalho, o meio-campista invadiu a área pela esquerda, ajeitou o corpo para bater de pé direito e acertou o canto esquerdo baixo do goleiro, que ainda tocou na bola antes de ela entrar.

E a virada do Real veio com um gol irregular. Aos 4 minutos da etapa final, Ozil recebeu de Granero pela direita e cruzou para Cristiano Ronaldo, em posição de impedimento no segundo pau, tocar da pequena área para as redes.

Já aos 11 minutos, o Real decretou o 3 a 1 após Kaká receber pelo meio e tocar de primeiro da esquerda para Ozil, que entrou na área pela esquerda e, com pouco ângulo, chutou forte entre o goleiro e a sua trave direita.

A derrota fez o Zaragoza seguir afundado na lanterna da tabela do Espanhol, com apenas 12 pontos, seis atrás do Sporting Gijón, penúltimo colocado.

Outro dois jogos já foram disputados neste sábado pelo Espanhol. Em um deles, o Athletic Bilbao venceu o Rayo Vallecano por 3 a 2, fora de casa, com três gols de Llorente. Com o resultado, o time subiu para a sexta posição, com 29 pontos. Já o rival derrotado, que marcou com Michu e Arribas, estacionou na 13.ª colocação, com 22.

Já o Espanyol se garantiu no quinto posto da tabela, com 31 pontos, ao superar o Mallorca por 1 a 0, em casa. Weiss, logo aos 19 minutos do primeiro tempo, marcou o único gol do confronto. O resultado deixou a equipe maiorquina na 14.ª posição, com 22 pontos.