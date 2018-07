Kaká mostra confiança em título do Real Madrid

Motivado pela sua volta aos gramados, o meia Kaká afirmou nesta terça-feira que o Real Madrid tem boas chances de conquistar o título do Campeonato Espanhol. O time merengue é o segundo colocado da tabela, com um ponto atrás do rival Barcelona.

"Temos uma alta porcentagem de chance de vencer o campeonato. Um ponto não é muita diferença e acreditamos que podemos descontá-lo se vencermos as próximas quatro partidas", declarou o brasileiro, que voltou aos gramados neste final de semana, após ficar 45 dias sem jogar.

O meia entrou somente no segundo tempo, do jogo contra o Zaragoza, mas foi o responsável pelo gol da vitória por 2 a 1. "Estou muito feliz pelo gol, pela vitória e por poder participar de forma decisiva na partida".

Recuperado de uma pubalgia, Kaká explicou que está fazendo um trabalho específico para recuperar a forma física. "Estou melhor, fazendo um trabalho para melhorar a parte física. Sofri muito com as lesões desde que cheguei aqui, mas agora espero dar muitas alegrias à torcida", prometeu o atleta, uma das maiores esperanças da seleção brasileira para a Copa do Mundo.