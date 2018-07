Kaká não treina e pode novamente desfalcar Real Madrid

A semana de treinos começou sem grandes novidades nesta terça-feira no Real Madrid. E o meia brasileiro Kaká, a menos de dois meses do início da Copa do Mundo da África do Sul, mais uma vez fez um trabalho à parte do restante do elenco.

Sofrendo com um problema no púbis, Kaká atuou pela última vez na eliminação do Real Madrid na Liga dos Campeões frente ao Lyon, em 10 de março, em logo inclusive em que o brasileiro deixou o campo vaiado.

Aguardado para retornar diante do clássico contra o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol, Kaká não conseguiu se recuperar em tempo. Também ficou fora da vitória sobre o Valencia no último domingo. E a julgar por sua ausência no treino desta terça-feira, deve novamente desfalcar o Real Madrid contra o Zaragoza, no final de semana.

Raúl, Metzelder, Drenthe e Pepe, em recuperação de contusões, também não participaram do treino da equipe madrilenha.