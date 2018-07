Kaká nega especulações sobre possível saída do Real

Em meio a diversos boatos sobre sua possível saída do Real Madrid, o meia Kaká afirmou nesta quarta-feira que não está pensando nesta possibilidade. O jogador, que passou por uma cirurgia no joelho direito logo depois da Copa do Mundo, reiterou que sua preocupação no momento é voltar aos gramados.

"Minha preocupação nesse momento é única e exclusiva com a minha recuperação física", escreveu nesta quarta-feira o jogador brasileiro, que não atua desde julho e deve voltar aos gramados apenas em janeiro de 2011, em sua página oficial no Twitter.

Sem poder contar com Kaká, o técnico português José Mourinho tem escalado o Real Madrid com o alemão Ozil e o argentino Di Maria como meias. As boas atuações dos jogadores estariam deixando o brasileiro sem espaço na equipe, o que abriu especulações sobre uma possível negociação.

Nos últimos meses, a imprensa mundial cogitou ida de Kaká para a Inter de Milão - o técnico espanhol Rafa Benítez já teria, inclusive, aprovado sua contratação -, Milan e até para o São Paulo. No clube paulista, por exemplo, o jogador poderia se recuperar e jogar por empréstimo até o fim de 2011.